Rastelli: “Lukaku sposterà gli equilibri dell’Inter, sarà protagonista formidabile”

"Lukaku sposterà gli equilibri anche perché conosce già l'ambiente, dove ha vinto ed è molto amato anche se nessuno si aspettava che l'anno scorso andasse via. Sarà di nuovo un protagonista formidabile, può ritrovare le sensazioni giuste per rendere al massimo".

"Certi equilibri deve esser bravo l'allenatore a trovarli decidendo come impiegarli: i grandi calciatori comunque sanno che per avere più spazio devono sacrificarsi, gli equilibri fanno la differenza. Avere in ogni caso in rosa determinate caratteristiche aiuta per raggiungere certi obiettivi".