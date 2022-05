Sky – Inter, retroscena Leao. Ausilio lo aveva bloccato, poi cambiò tutto Conte

Il direttore sportivo era in contatto con l'agente del calciatore che era stato 'chiuso'. Ma poi il tecnico decise di puntare su Lukaku

I dirigenti interisti avevano parlato con Calenda ed erano riusciti ad arrivare al calciatore per primi, l'affare era chiuso ma l'affare saltò perché c'erano altre trattative aperte. Poi l'allenatore puntò tutto sull'arrivo di Lukaku, arrivò anche Lazaro in quel mercato lì e non si era chiuso per una cifra sui 30 mln. Nonostante il calciatore fosse stato bloccato.