Retroscena Inter: Vlahovic e Zapata obiettivi per l’attacco, offerto questo giocatore

I dirigenti dell'Inter la scorsa estate ci avevano provato per i due attaccanti mettendo sul tavolo il cartellino di questo giocatore

Un interessante retroscena di mercato sull’Inter. Dopo l’addio di Romelu Lukaku in estate, la società nerazzurra aveva pensato a due nomi su tutti: Dusan Vlahovic e Duvan Zapata . A Fiorentina e Atalanta era stato offerto anche uno scambio, come svelato da Calciomercato.com.

“La scorsa estate avevano pensato a Gagliardini sia il Torino che la Fiorentina, ma nessuna trattativa era mai andata oltre la fase esplorativa proprio per i problemi legati soprattutto al ricco ingaggio percepito a Milano. L'Inter ha anche provato ad inserirlo come eventuale contropartita in operazioni come quelle per Vlahovic e Zapata senza trovare la giusta sponda dai due club”, si legge.