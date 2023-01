Rinnovo Dzeko, c’è distanza tra domanda e offerta: “La priorità di Edin è…”

C’è distanza tra Edin Dzeko e l’Inter per il rinnovo di contratto. Lo svela oggi il Corriere dello Sport, che fa il punto sul futuro del centravanti bosniaco, grande protagonista in questa prima parte di stagione senza Lukaku.

"A proposito di rinnovi: per firmare l’accordo di un’altra stagione, Edin Dzeko vorrebbe partire da una base di 4 e non di 3 milioni. Questo perché i numeri della stagione in corso con i 10 gol all’attivo lo eleggono migliore attaccante della rosa insieme a Lautaro Martinez. La priorità del goleador bosniaco ex Roma, stimato anche dai club della Mls e dal Galatasaray, resta comunque quella di prolungare con l’Inter e di vincere ancora in Italia", si legge.