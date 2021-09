TMW – Fatta per prolungamento Lautaro, ma un altro rinnovo preoccupa l’Inter

L'attaccante argentino presto firmerà il nuovo contratto, ma c'è un'altra trattativa che preoccupa i dirigenti nerazzurri

“La vera gatta da pelare per i nerazzurri è in questo momento il futuro di Marcelo Brozovic. L'attuale contratto di Lautaro, che sarà allungato al 2025 o 2026, scadrebbe comunque nel 2023; il croato, viceversa, è in scadenza a giugno 2022. Tradotto: dal primo febbraio potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club per un trasferimento a parametro zero a fine stagione. Praticamente, una corsa contro il tempo, di non semplice approdo: oggi è segnalato a Milano suo padre, che ne cura gli interessi. La volontà di restare ci sarebbe anche, ma l'argomento è delicato: la distanza economica tra domanda e offerta non è proprio trascurabile, ballano almeno due milioni che non sono pochi considerando la base attuale (3,5 a stagione). Anche perché Brozo, inamovabile con Conte prima e Inzaghi dopo, vuole comunque vedersi riconosciuto questo status in squadra. A buon punto, assicura Marotta. Ma c'è da lavorare, e anche in fretta”, si legge.