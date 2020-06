Asse anti-Inter, Spinazzola-Pellegrini: Roma-Juve ci riprovano. E spunta il nome molto pesante

Molti tifosi dell’Inter ricorderanno molto bene lo scambio Spinazzola-Pellegrini portato a termine nell’estate del 2019 tra Roma e Juventus. Quello scambio, concluso in un momento difficile del club giallorosso, che aveva bisogno di mettere a segno plusvalenze, si rivelò infatti un’arma contro i nerazzurri, che proprio la scorsa estate seguivano da vicino Edin Dzeko, poi rimasto nella capitale. Grazie a quell’operazione di mercato, la Roma, non più in difficoltà con le norme del Fair Play Finanziario, scelse di tenere duro per il bosniaco, dando vita a una guerra di nervi con l’Inter. Si creò così un vero asse anti-Inter con i bianconeri. Una collaborazione che ora potrebbe vivere un nuovo capitolo, questa volta con un nome molto più pesante: Zaniolo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, le due società potrebbero sedersi presto al tavolo per un possibile scambio Zaniolo-Bernardeschi:

“… E’ indubbio che l’obiettivo numero uno della Juve sia Nicolò Zaniolo, e la situazione ve l’abbiamo descritta nei giorni scorsi. Un’operazione al momento molto difficile da ipotizzare, sia per le condizioni del giocatore, impegnato nel recupero dal grave infortunio di gennaio, sia per questioni di piazza, che, da ultimo, per motivi di soldi. Ancora troppo distanti le posizioni e le valutazioni, nonostante i bianconeri siano anche disposta a inserire nomi importanti nella trattativa (Bernardeschi?)“.

