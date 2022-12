Sky – Roma, situazione Karsdorp assestata: “Club ha detto all’entourage che…”

“Sul fronte Karsdorp la situazione sembra essersi assestata: il calciatore è rientrato in gruppo, e ha anche giocato in amichevole. La Roma ha ribadito al calciatore e al suo entourage quello che aveva già comunicato in precedenza, e cioè che l'olandese partirà solo a fronte di offerte congrue per un trasferimento a titolo definitivo”, si legge.