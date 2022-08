Romano: “Belotti-Roma, non è ancora fatta. Lui aspetta strade a sorpresa”

Su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Andrea Belotti. Attualmente l’attaccante è svincolato dopo la scadenza col Torino: “Hanno dato per fatto Belotti alla Roma, ma non c’è un accordo chiuso. Hanno parlato, ma dipende sempre dalle uscite dei giallorossi e poi Belotti può essere il completamento del mercato. Ma non è ancora una cosa fatta, ripeto. Poi bisogna stare attenti, se un attaccante di una big si fa male, tutto può cambiare. Perché lo United ha chiamato Arnautovic e non Belotti? Lui sta aspettando di capire se si possono aprire strade a sorpresa”, le sue parole al canale di SOS Fanta.