Romano: “A oggi la situazione di Stankovic in casa Sampdoria è questa”

Su Twitch, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così della posizione di Dejan Stankovic in casa Sampdoria

Su Twitch, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato così della posizione di Dejan Stankovic in casa Sampdoria:

“Stankovic a oggi resta l’allenatore della Sampdoria. La situazione societaria è limitante, oltre che preoccupante, per ora rimane lui alla guida. Queste cose le vedi riflesse in campo poi, come con il Lecce”, le sue parole al canale di SOS Fanta.