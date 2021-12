Romano: “Inter, Barça e Liverpool su Adeyemi. Ma la sua priorità è un’altra”

Ecco la verità sul futuro di Adeyemi, attaccante del Salisburgo accostato anche all'Inter in chiave mercato

La verità sul futuro di Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 del Salisburgo. In stagione fin qui ha realizzato 18 gol in 28 partite e sulle sue tracce ci sono diverse big europee, tra cui l’Inter. Così Fabrizio Romano su Twitter si è espresso sul suo futuro: “Karim Adeyemi è stato avvicinato da Barcellona, Inter, Liverpool. La sua priorità è sempre la stessa: il Borussia Dortmund per l'estate 2022. L'accordo sui termini personali è alle battute finali da settimane.