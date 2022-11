Ronaldo, futuro in Arabia Saudita? E potrebbe fare 6 mesi nel Newcastle

Cristiano Ronaldo si è liberato dal Manchester United. Ieri i Red Devils hanno annunciato la separazione dall'attaccante

Andrea Della Sala

Cristiano Ronaldo si è liberato dal Manchester United. Ieri i Red Devils hanno annunciato la separazione dall'attaccante che ora è in cerca di una nuova squadra.

"Gli indizi portano verso l’Arabia Saudita. Non nell’immediato, ma forse nel giugno 2023 o 2024. Lo sceicco Mohammed Bin Salman è pronto a ricoprire di soldi CR7. Vuole “regalarlo” per 6 o 18 mesi ai tifosi del Newcastle, che ha acquistato in Inghilterra ed è in corsa per la qualificazione alla prossima Champions, e poi per fargli concludere la carriera nell’altra società della quale è proprietario, stavolta in patria, l’Al-Nassr FC. Il Newcastle aveva tentato il fenomeno di Madeira anche ad agosto, ma allora CR7 voleva tornare a giocare in Champions e per questo aveva declinato la proposta sperando fino all’ultimo in una chiamata di una big europea", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Resterebbe in un torneo competitivo come la Premier, potrebbe prendersi sul campo la rivincita sullo United e magari nel 2023-24 guiderebbe l’ambizioso Newcastle più vicino alle big in corsa per il titolo. Il tutto in attesa di chiudere la carriera con l’Al-Nassr FC. Lì sarebbe la star del torneo, ma anche l’ambasciatore di punta di “Saudi Vision 2030”, il gigantesco progetto varato dall’Arabia Saudita per piazzarsi al centro dell’economia mondiale, non solo attraverso il petrolio. Cristiano, dunque, può fare una scelta che lo proietterà oltre il calcio, nonostante si senta ancora un fuoriclasse e sia pronto a dimostrarlo in questo Mondiale che per lui inizia domani pomeriggio contro il Ghana".

"Nella Mls americana sono tre le franchigie che lo tentano: i Galaxy, il Los Angeles Football Club e l’Inter Miami di Beckham. Più in generale, però, è tutto il movimento del pallone a stelle e strisce che accoglierebbe a braccia aperte il portoghese, ambasciatore ideale in vista del prossimo Mondiale che gli Stati Uniti organizzeranno insieme a Messico e Canada. Se vincere la Champions sarà sempre la sua priorità, allora aspetterà di capire se l’interesse del Chelsea, dopo l’addio di Tuchel, può diventare concreto oppure se ci sono possibilità di trasformare in realtà quella frase che ha… buttato lì, nell’intervista della scorsa settimana a Piers Morgan (che lo spinge all’Arsenal, la squadra del suo cuore). «Io e Leo insieme? Tutto è possibile e mi piacerebbe. Messi è un calciatore incredibile, magico». Insieme al Psg, con Neymar e Mbappé. Roba da fantacalcio, ma con CR7… mai dire mai", aggiunge il quotidiano.