TS – Juve, Ronaldo verso l’addio: futuro al PSG? Scambio con Icardi, ora si può

Tuttosport spiega la situazione di Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juventus: possibile lo scambio con Mauro Icardi

L'eliminazione in Champions League della Juventus per mano del Porto potrebbe segnare la fine dell'avventura di Cristiano Ronaldo in bianconero. Tuttosport spiega che il portoghese potrebbe lasciare la 'Vecchia Signora' già in estate. "Il futuro di CR7 si capirà tra la primavera e il post Europeo. L'unica certezza è che sarà lui a decidere" scrive il quotidiano.

Al momento, ci sono diverse idee sul tavolo per il futuro del portoghese. Il Manchester United sembrerebbe in pole per il portoghese, ma secondo Tuttosport resta in piedi l'ipotesi di uno scambio con il ParisSaint-Germain. La strada più percorribile porta al passaggio di Cristiano Ronaldo all'ombra della Tour Eiffel e il ritorno in Italia di Mauro Icardi, già vicino alla Juve a più riprese.