Rossi: “Ho una notizia sull’Inter, c’è un’intenzione segreta. Marotta vuole provare a…”

"Vi do una notizia che è un po' controcorrente rispetto a quello che gli altri dicono, ma ognuno ha le sue fonti. Quello che sto per dire è di difficile realizzazione, è più probabile che non si realizzi. Ma è un'intenzione segreta di Marotta e non solo sua, secondo me anche di Inzaghi e Ausilio. Un'intenzione razionale, ve la dico proprio così: l'Inter vorrebbe tenere Dzeko, anche se tutti dicono il contrario. Appare difficile, visti i conti, ma l'esigenza di avere un attaccante che non va ai Mondiali è molto sentita nel club, visto che non si sa come torneranno tutti gli altri dai mondiali. Quello che mi risulta, dunque, è che Marotta voglia trovare una formula affinché Dzeko resti all'Inter".