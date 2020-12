Rovella, “posto prenotato”: ma non a parametro zero. L’Inter pronta a pagare una clausola da…

Nicolò Rovella è uno dei maggiori prospetti del calcio italiano e da tempo si parla di un suo possibile trasferimento all’Inter. Il centrocampista classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno con il Genoa, fattore che lo rende ancor più appetibile sul mercato.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, il calciatore starebbe trattando con il Grifone un rinnovo di contratto che preveda una clausola rescissoria di basso valore, tra i 5 e gli 8 milioni di euro, così da non fare uno sgarbo al club che lo ha cresciuto. Una novità che non farà fare passi indietro all’Inter, sempre vogliosa di anticipare la concorrenza della Juventus:

“In ottica futura un investimento low cost può essere fatto per Rovella, il centrocampista del Genoa in scadenza di contratto a giugno. Il suo agente sta lavorando con Preziosi per un rinnovo con tanto di clausola rescissoria bassa, diciamo tra i 5 e gli 8 milioni. Il ragazzo così non farebbe uno sgarbo al club dove è cresciuto e neppure l’Inter romperebbe i rapporti con un presidente, Preziosi. In caso di salvezza del Grifone, Rovella resterebbe in Liguria a giocare e a maturare. L’obiettivo è anticipare la Juventus. Nella rosa nerazzurra del futuro, pur non essendo adesso una priorità, per il classe 2001 di Segrate un posto c’è“, si legge.

