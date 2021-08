Pedullà – Attacco Inter, dopo l’arrivo di un’altra punta esce Satriano: c’è il Crotone

Una volta completato l'acquisto di un altro centravanti (Marcus Thuram?), l'Inter lascerà partire in prestito il giovane Martin Satriano

Porte girevoli in attacco per l'Inter. Una volta completato l'acquisto di un altro centravanti (Marcus Thuram?), infatti, il club nerazzurro lascerà partire in prestito il giovane Martin Satriano, che tanto bene ha fatto in questo precampionato e che ha necessità di giocare con continuità per acquisire esperienza e, magari, prenotare un posto per l'Inter del futuro. Per lui, secondo Alfredo Pedullà, c'è la destinazione Crotone: "Satriano a Crotone appena arriva attaccante", si legge.