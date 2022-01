Pedullà – Scamacca, previsto incontro Sassuolo-Juve. La posizione dell’Inter…

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante degli emiliani che piace molto a nerazzurri e bianconeri

Attraverso il suo sito e le frequenze di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha dato un aggiornamento sul futuro di Gianluca Scamacca, seguito da Juventus e Inter. Questo il focus: "La Juve, che lo aveva cercato esattamente un anno fa, vuole tornare alla carica e ci sarà un incontro non in questa settimana ma sicuramente la prossima, da lunedì 17 gennaio in poi. Il Sassuolo ascolterà e chiederà la luna, intenzionato a mantenere quell’autonomia suffragata da un rendimento che può fare aumentare la valutazione. E non dimentichiamo che l’Inter, dallo scorso agosto, sta seguendo Scamacca con la voglia di programmare un colpo per la prossima estate. Un altro motivo in più per consigliare al Sassuolo di non impegnarsi – almeno oggi – con nessuno".