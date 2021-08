Scamacca tra Inter, Juve e Cagliari: tutti gli scenari, a breve la decisione

Cosa succede attorno all'attaccante del Sassuolo, che può lasciare in prestito la squadra di Dionisi e piace ai nerazzurri

Sono ore caldissime per il futuro di Gianluca Scamacca , attaccante del Sassuolo reduce dal prestito al Genoa. L’Inter da settimane lo segue con grande attenzione, ma non è la sola squadra italiane che lo ha messo nel mirino. Ecco le novità da Repubblica: “ Il Cagliari sta cercando di arrivare a Scamacca : il centravanti del Sassuolo è nel mirino dell'Inter , ma in nerazzurro avrebbe poco spazio considerando gli attaccanti a disposizione di Inzaghi. I sardi invece gli garantirebbero il posto da titolare”. Oltre a questi due scenari, ce n'è un altro però emerso nelle ultimissime ore.

Come riportato da Sky Sport nelle ultimissime ore, per il dopo Cristiano Ronaldo anche la Juventus sta pensando a Scamacca. I bianconeri ci avevano provato già nella finestra invernale di mercato e il nome è ancora in orbita Juve. Sono questi tre al momento i fronti caldi per Scamacca: Inter (sarebbe il colpo last minute in caso di partenza di Satriano) e Juve, con un ruolo non da protagonista assoluto, e Cagliari in cui avrebbe sicuramente maggiore spazio. Ora parola al giocatore e al Sassuolo...