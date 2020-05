Sport: “Barcellona, ecco i primi 25 mln per Lautaro. Semedo va alla Juve in cambio di…”

E’ in dirittura d’arrivo, secondo Sport, un maxi scambio tra la Juventus e il Barcellona. I bianconeri otterranno infatti il cartellino di Nelson Semedo in cambio di quelli di Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic e 25 milioni di euro. Semedo e la Juventus stanno attualmente finalizzando un accordo che dovrebbe essere siglato nelle prossime ore. I contratti invece Pjanic e De Sciglio sono già definiti e spetta solo ai portoghesi fare lo stesso in modo che l’accordo abbia l’approvazione finale. “Arrivano nelle casse dei blaugrana – scrive Sport – 25 milioni che serviranno a pagare parte del cartellino di Lautaro Martinez e che saranno decisivi per il suo arrivo a Barcellona“.