CM – Sensi, in arrivo un’offerta: Inter disposta a cederlo entro il 30 giugno

Il centrocampista dell'Inter potrebbe partire, in arrivo un'offerta dallo Shakhtar che potrebbe essere guidato da De Zerbi

In vista della prossima stagione l'Inter potrebbe dover vendere qualche giocatore per sistemare il bilancio. L'idea del club è di non cedere la colonna portante della squadra, ma qualche uscita ci sarà. Una di queste potrebbe essere quella di Stefano Sensi.

"Roberto De Zerbi ha ormai deciso di lasciare il Sassuolo a fine stagione, accettando la proposta dello Shakhtar Donetsk. Arrivato secondo in campionato dietro alla Dinamo Kiev, quindi dovrà passare dalle qualificazioni per arrivare ai gironi di Champions League. Col club ucraino sta già affrontando i primi discorsi relativi al mercato e tre le sue richieste c'è Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, 26 anni il prossimo 5 agosto, è arrivato a Milano nell'estate del 2019 in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Un anno dopo l'Inter lo ha acquistato a titolo definitivo per questa cifra, ma in questa stagione ha giocato solo tre partite dall'inizio: a Benevento, a San Siro con il Cagliari e a Crotone. Anche per via di un paio di infortuni muscolari", spiega Calciomercato.com.