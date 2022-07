Repubblica – Skriniar resta? No garanzie da dirigenti. E Zhang ha fatto arrivare un messaggio

Dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer, trasferitosi alla Juventus, in casa Inter ci si interroga su quale sarà il futuro di Milan Skriniar

Dopo il mancato arrivo di Gleison Bremer, trasferitosi alla Juventus, in casa Inter ci si interroga su quale sarà il futuro di Milan Skriniar. Se lo chiedono soprattutto i tifosi, che nella giornata di ieri si sono fatti sentire con uno striscione lasciato sotto la sede. Ma Zhang, come riporta Repubblica, ha mandato un messaggio chiaro alla dirigenza: l'attivo sul mercato è necessario e pertanto, in presenza di un'offerta da almeno 70 milioni di euro, lo slovacco è destinato a partire. Scrive il quotidiano: