TS – Inter, atteso rilancio PSG per Skriniar: fumata bianca a questa cifra

L'Inter aspetta il PSG per Skriniar. Il difensore slovacco è uno degli obiettivi del club francese tanto che in settimana sono attesi aggiornamenti:

"Nei prossimi giorni è atteso il rialzo del Psg per lo slovacco: a fronte di una richiesta da 80 milioni, i francesi si sono issati fino a quota 60. Mossa che indica la volontà di chiudere anche se occorrerà fare un altro sforzo: facile pensare che per una valutazione da 70 milioni, bonus inclusi, possa arrivare la fumata bianca. Anche perché l’Inter - che potrebbe anche sacrificare Stefan De Vrij (piace al Manchester United, dove ha in Erik ten Hag , suo connazionale, un pesantissimo sponsor) - non può certo permettesi di far scappare i francesi, dovendo chiudere il mercato con un attivo da 60 milioni", spiega Tuttosport.