Sky – Skriniar, sì o no al rinnovo? Inter a prescindere vuole tenerlo fino a giugno

L'Inter vuole tenere Milan Skriniar fino a giugno a prescindere dalla sua risposta. Dirà sì o no all'offerta contrattuale dei nerazzurri? Ecco quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport sul futuro del centrale ex Samp.

“Skriniar via prima della fine di gennaio? No, l’intenzione è di tenerlo comunque fino al termine della stagione. L’offerta dell’Inter è la solita ed è sul tavolo, il club aspetterà fino alla fine della finestra del mercato una risposta dal giocatore. Il rischio di perderlo a 0 c’è, ma indipendentemente l’Inter lo terrà fino a giugno. Poi è chiaro che già in questa finestra di mercato va programmato il futuro, Skriniar non è l’unico giocatore in scadenza a giugno”, le parole del giornalista in studio.