Sky – Inter, stallo con Skriniar: più che uno stop alle trattative è…

"Più che uno stop alle trattative è un non aver risposto sì all'offerta". E' questa la situazione in casa Inter con Milan Skriniar dipinta da Sky Sport: l'emittente riferisce infatti come lo slovacco non abbia accettato quanto messo sul tavolo dai nerazzurri: "La proposta dell'Inter è chiara, ma fino ad ora il club non è riuscito a convincerlo.