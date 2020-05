Sky – Lautaro-Barça, corteggiamento serrato. L’Inter ha delle condizioni per le contropartite

Quando il club ha deciso di inserire una clausola di 111 mln nel contratto di Lautaro Martinez era consapevole che una grande società poteva arrivare a prenderlo. La corte del Barcellona è serrata. Vuole regalare a Messi un nuovo compagno d’attacco. L’Inter ha fatto il prezzo con quella clausola e non scenderà molto al di sotto rispetto a quella cifra, spiegano a Skysport.

Le contropartite che potrebbero essere inserite non devono essere supervalutate, ma devono essere giocatori di qualità. Questo non vuol dire che il giocatore è certamente in partenza, perché bisogna ancora trattare e la situazione attuale non facilita l’operazione. Sono in evoluzione i tentativi del Barça ma i nerazzurri non hanno fretta, se dovesse rimanere sarebbero felici in molti, Lukaku compreso, per il feeling che si è creato fuori e dentro al campo. Bisognerà aspettare l’evoluzione della trattativa nelle prossime settimane. C’è da capire fino a dove riuscirà a spingersi il Barça e cosa l’Inter può veramente da questo tipo di operazione.

(Fonte: SS24)