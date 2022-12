Smalling, non solo Inter e Juve: quanti estimatori. Ecco la sua priorità sul futuro

Anche l'Inter è alla finestra per Chris Smalling in vista della prossima estate. Il Corriere dello Sport svela la sua priorità

La priorità di Chris Smalling per il futuro. A svelarla è il Corriere dello Sport, secondo cui oltre a Inter, Juve e Tottenham, il centrale inglese interessa anche al Toronto.

In scadenza al 30 giugno, ha una priorità: proprio la Roma. È vero che non ha ancora dato una risposta a Tiago Pinto sulla proposta di rinnovo biennale, ma Smalling alle giuste condizioni è pronto a rimanere in giallorosso.