Sky – Smalling, la Roma non fa aste: Inter e Juve alla finestra. “Entourage informato che…”

Il futuro di Chris Smalling. Sky Sport fa il punto sul difensore inglese, in scadenza con la Roma al 30 giugno 2023

Alessandro Cosattini

Il futuro di Chris Smalling. Sky Sport fa il punto sul difensore inglese, in scadenza con la Roma al 30 giugno 2023. Il club giallorosso non ha infatti intenzione di partecipare ad aste e ci sono due club su tutti alla finestra in Italia: Inter e Juventus. Ecco la situazione in vista del mercato invernale e soprattutto di giugno, dal sito di Sky.

"Il futuro di Chris Smalling è ancora un rebus. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2019, il difensore inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma non ha ancora deciso il da farsi. Nel frattempo, Inter e Juventus hanno cominciato a prendere informazioni sul centrale inglese e l'agente dello stesso Smalling non ha né confermato né smentito questi rumors. Dal canto suo, la Roma non vuole essere spettatrice passiva della situazione e sta già studiando un piano per trattenere l'ex centrale del Manchester United, il quale sembra intenzionato ad ascoltare tutte le proposte che arriveranno.

La Roma spera di trattenere il centrale inglese e Tiago Pinto è pronto a giocarsi tutte le sue carte. In primis, però, c'è da capire la volontà del giocatore: infatti, alla 29^ presenza stagionale scatterà il rinnovo automatico fino al 2024, che Smalling dovrà decidere se accettare o meno. Nel frattempo, il direttore sportivo della Roma ha già fatto sapere all'entourage del calciatore che la Roma non vuole partecipare ad aste per il rinnovo. Nel caso Smalling decidesse di restare, le condizioni del rinnovo saranno quelle già proposto ad ottobre: rinnovo di due anni con un ingaggio più basso rispetto ai 3,5 milioni percepiti", si legge.

(Fonte: Sky Sport)