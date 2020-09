Mercato, Inter su Smalling? Solskjaer: “Devono succedere diverse cose. Di Chris sapremo…”

Continua il pressing del Tottenham per Milan Skriniar. In caso di cessione dello slovacco, l’Inter dovrà necessariamente trovare un sostituto e uno dei nomi sul taccuino nerazzurro è quello di Chris Smalling, in uscita dal Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Red Devils, ha parlato così del futuro del centrale inglese: “Devono succedere diverse cose: quindi vediamo se ci sarà un cambiamento. Vedremo cosa succederà se e quando la finestra di trasferimento si chiude e cosa ne sarà di Chris”, ha detto.