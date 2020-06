Sanchez, ritorno allo United in dubbio. Solskjaer: “A volte puoi avere un buon divano, ma…”

Sembrano aprirsi spiragli sempre più grandi per la permanenza all’Inter di Alexis Sanchez. Dopo le parole a Sky Sport da Piero Ausilio, infatti, con alcune dichiarazioni rilasciate al Daily Star Ole-Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha messo in dubbio il ritorno all’Old Trafford dell’attaccante cileno, attualmente in prestito secco ai nerazzurri:

“Naturalmente c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone. Vediamo dove riusciremo ad arrivare al termine di questa stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Crediamo di essere sulla buona strada per riuscire ad ottenere qualcosa. Spetta ai giocatori, quando sono qui, riuscire a far bene, perché parliamo sempre di persone che vanno e vengono e di mettere insieme un gruppo. A volte, quando arredi un salotto, potresti avere una bella sedia o un bel divano, ma non è detto che vadano bene con il resto”.

