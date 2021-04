Spalletti, a giugno scade il contratto con l’Inter. “E lui intanto si tiene in forma così”

Sono quasi due anni che Luciano Spalletti manca dal grande calcio. Intanto cura natura, fisico e alimentazione

Sono quasi due anni che Luciano Spalletti manca dal grande calcio. L'ex allenatore dell'Inter, che ha un contratto con i nerazzurri ancora valido fino a giugno a 4,5 milioni di euro netti a stagione, aspetta di tornare in pista a partire dal 2021-22. Intanto, però, come riporta gazzetta.it, si gode la natura, tra boschi, animali (con annessa colazione in compagnia della 'sua' Biancaneve, la papera che ama mangiare i biscotti) e una corretta alimentazione: