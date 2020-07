Inter, Sportitalia: “Atalanta su Candreva: piace molto. Ma operazione complicata perché…”

In estate sarà rivoluzione in casa Inter, con Antonio Conte che ora ha messo tutti in discussione, compresi i suoi fedelissimi. Uno di questi è Antonio Candreva, titolare della fascia destra, ma che potrebbe cambiare aria. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, sarebbe stato fatto un sondaggio da parte dell’Atalanta per il numero 87 nerazzurro: “L’esterno dell’Inter piace tanto a Sartori e Gasperini. Operazione molto complicata per via dell’ingaggio e della volontà del giocatore di chiudere la carriera all’Inter“, riporta l’emittente.