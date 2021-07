TS – Nuovo summit Inter-Cagliari per Nandez: si parla anche di un altro giocatore

Le due società sono pronte a incontrarsi di nuovo per discutere del futuro del centrocampista e non solo

Proseguono i dialoghi tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan, ma anche per Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano vuole solo i nerazzurri, manca però l’accordo tra club. Come riporta oggi Tuttosport, “in entrata l’obiettivo primario rimane Nandez. Possibile nuovo incontro Inter-Cagliari all’inizio della prossima settimana. Si parlerà anche di Pinamonti, nel mirino pure del Nizza”, si legge.