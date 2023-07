Telelombardia – La nuova Inter: Balogun colpo in attacco, ecco il braccetto in difesa – FOTO

Tasselli ancora da mettere a posto, caselle da riempire e una rosa da completare. L'Inter è ancora un cantiere aperto, in attesa delle mosse sul mercato della dirigenza, che deve ancora regalare a Simone Inzaghi un portiere titolare, un braccetto di destra della difesa a tre e un attaccante in grado di non far rimpiangere Lukaku (e Dzeko). Non un compito semplice.