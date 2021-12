Sky – Rinnovi, Perisic non chiude la porta all’Inter. I tempi per lui e Brozovic…

La società nerazzurra lavora anche sul prolungamento dei due croati

Nella gara contro il Real Madrid è mancato cinismo. È mancata la prestazione di calciatori solitamente essenziali come Barella (poi espulso). Ma anche Lautaro e Dzeko non sono riusciti a dare molto nella gara dell'Inter contro il Real Madrid.

Si sono invece fatti vedere e sentire Brozovic e Perisic. Da giorni si parla dei loro rinnovi. Per il primo si proverà a trovare l'accordo prima della pausa natalizia. Per Ivan il discorso sarà rinviato a gennaio: la continuità che sta trovando lo rendono importante nello scacchiere nerazzurro. Lui non ha chiuso le porte ad un possibile prolungamento di contratto, hanno spiegato a Skysport.