Thiago Motta presto diventerà il nuovo allenatore della Juventus. Come riportato da Sky Sport, la firma è attesa per la prossima settimana a Lisbona: contratti pronti, Motta si legherà ai bianconeri per 3 anni. Dopo la firma, mancherà soltanto l’annuncio ufficiale della Juventus sul nuovo allenatore.