Thuram lusingato dal corteggiamento dell’Inter: “Ha fatto una comunicazione chiara al club”

Resta pressante il corteggiamento dell'Inter per Marcus Thuram, attaccante di 25 anni in scadenza con il Borussia Moenchengladbach

"Thuram è lusingato dal corteggiamento dell’Inter ma non ha ancora scelto la sua prossima destinazione. Marcus sta valutando diverse proposte dalla Premier League alla quale nelle ultime settimane si è aggiunto il Bayern Monaco. Ausilio prosegue nel suo lavoro ai fianchi, convinto di poter arrivare al traguardo finale. Nel summit con i rappresentanti di Thuram è emersa la volontà di lasciare il Borussia Moenchenglabdach solo al termine della stagione, e non a gennaio. Per l’Inter non cambiano i programmi: Thuram è il grande obiettivo per rinforzare l’attacco".