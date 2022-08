Inter, i tifosi invocano permanenza di Casadei: “Ipotesi impraticabile, centrocampo completo”

Tanti tifosi dell'Inter in queste settimane in cui si parla del suo futuro, invocano la permanenza in prima squadra di Cesare Casadei

Tanti tifosi dell'Inter in queste settimane in cui si parla del suo futuro, invocano la permanenza in prima squadra di Cesare Casadei, pezzo pregiato della primavera nerazzurra. Secondo quanto sostiene la Gazzetta dello Sport, però, questa è un'ipotesi al momento impraticabile:

"L'ultima opzione, suggestiva e spesso invocata dai tifosi, oggi non è di fatto verosimilmente praticabile. Con gli arrivi di Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani, infatti, il reparto di centrocampo è già totalmente occupato e gli spazi in campo sarebbero davvero pochi. In situazioni come queste, infatti, i grandi club preferiscono mettere il talento di turno nelle condizioni di migliorarsi di partita in partita, processo che non è equiparabile alle sedute di allenamento, seppur al fianco di campioni di livello internazionale. Si pensi ad Andrea Pinamonti, che al secondo anno di Antonio Conte finì per vedere il campo pochissimo: 172 minuti spalmati su 10 match, con un solo gol in campionato a giochi già chiusi. Nella stagione a Empoli, invece, tutta un'altra musica che ora gli permette di aspettare l'Atalanta".