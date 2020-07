Non solo Inter e Juve, nella corsa a Sandro Tonali si iscrive anche il Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, sul giocatore c’è il gradimento di Rangnick, prossimo allenatore dei rossoneri. Il giovane centrocampista è nella lista del tecnico tedesco, da capire i tempi e i costi, il giocatore non direbbe di no. La Juventus è in stand by e al momento l’Inter non affonda anche se ha l’accordo con il giocatore ma non con il Brescia.

(Sky Sport)