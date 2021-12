Tutti pazzi per Muriel: in quota Milan favorito, Inter e Juventus le alternative

L'attaccante colombiano può lasciare l'Atalanta: le big italiane, tra cui l'Inter, osservano la situazione di Luis Muriel

Luis Muriel, in questa prima parte di stagione, non è riuscito a replicare le prestazioni eccezionali replicate l'anno passato. Fermato da qualche acciacco fisico, il colombiano ha trovato sempre meno spazio in campo e l’imminente arrivo all'Atalanta di Jeremie Boga potrebbe portarlo ancor di più ai margini delle rotazioni del Gasp. Con queste prospettive non è da escludere un possibile addio ai bergamaschi; il colombiano, però, ha l'imbarazzo della scelta tanto visto che tutti i top club italiani sembrano essere interessati a lui.