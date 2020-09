UFFICIALE – Barcellona, ceduto Semedo al Wolverhampton: ecco le cifre

“FC Barcelona e Wolverhampton Wanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Nélson Semedo. Il club inglese pagherà 30 milioni di euro più altri 10 di bonus. L’FC Barcelona desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine a Nélson Semedo per il suo impegno e dedizione e gli augura tutto il meglio per il futuro”. Con questo comunicato sul proprio sito, il Barcellona ha ufficializzato la cessione di Nelson Semedo, terzino portoghese classe ’93, al Wolverhampton.