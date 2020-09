“FC Barcelona e Sevilla FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Ivan Rakitic. La squadra andalusa pagherà all’FC Barcelona 1,5 milioni di euro più 9 milioni di bonus. L’FC Barcelona esprime pubblicamente la sua gratitudine a Rakitic per il suo impegno e dedizione e gli augura buona fortuna e successo in futuro”. Con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Barcellona ha annunciato la cessione del mediano croato al Siviglia.