Inter, non solo Emerson Royal: altri 3 nomi per la destra. “Uno lo ha chiesto Inzaghi”

Marco Macca

Sono tanti i nomi in ottica Inter in caso di partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain. Il preferito resta Emerson Royal, appena rientrato a Barcellona dopo il prestito al Betis Siviglia. Ma non solo. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, in lista ci sarebbero anche Nandez e Zappacosta, oltre a Marusic, nome fatto proprio da Inzaghi:

"Una scelta definitiva ancora non è stata fatta, ma c'è un profilo in cima alla lista: Emerson Royal del Barcellona, appena rientrato dal prestito al Betis Siviglia. In ogni caso, dipenderà dalle richieste del club blaugrana. In alternativa, seppure più staccati, sono da tenere in considerazione pure Nandez e Zappacosta. Mentre Inzaghi, nelle recenti riunioni di mercato, ha fatto anche il nome di Marusic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, pensare ora di mettersi a trattare con Lotito appara quantomeno complicato".

