UFFICIALE – Mercato Inter, Vagiannidis torna al Panathinaikos

Ora è ufficiale: Giorgos Vagiannidis torna in Grecia al Panathinaikos, club che nella passata stagione lo aveva ceduto all'Inter

"Il PAE Panathinaikos comunica il trasferimento a titolo gratuito di Giorgos Vagiannidis dall'Inter. Il 20enne difensore, che torna al Trifylli dopo un anno, ha firmato un contratto fino al 2025. Poco dopo aver firmato il contratto con il Panathinaikos, Viagiannidis ha dichiarato: 'Sono molto felice di essere tornato nella squadra in cui ho iniziato a giocare a calcio e in cui sono cresciuto. Sono stato assente per un anno ma spero di continuare da dove ho finito. Come allora, così adesso, ho fatto ciò che ritengo sia meglio per la mia carriera. Il resto con fatica allo stadio'".