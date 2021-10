CM – Inter, Juve e Milan su van de Beek: ecco la sua destinazione preferita

Donny van de Beek, a più riprese accostato all'Inter, ha una preferenza su tutte per il futuro. In uscita dallo United, ha già le idee chiare

Donny van de Beek, a più riprese accostato all'Inter per il centrocampo, ha una preferenza su tutte per il futuro. In uscita dal Manchester United, il giocatore ha le idee chiare, come svelato da Calciomercato.com: "Accostato a Inter, Milan e Juventus, Donny van de Beek attende il mercato di gennaio per lasciare il Manchester United. Come scrivono in Inghilterra, l'olandese ha una meta preferita: il Real Madrid".