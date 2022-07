In Argentina confermano: “Vidal, pre-contratto col Flamengo firmato. Ora visite”

Anche in Argentina confermano. Arturo Vidal sta per passare al Flamengo. Secondo quanto arriva da Tycsports, il cileno avrebbe firmato un pre-contratto con il club brasiliano e ora è atteso in Brasile per completare l'iter che lo porterà a giocare per la squadra rossonera. I quotidiani e le tv argentine hanno seguito da vicino la questione perché ad un certo punto è arrivata un'offerta importante e concreta da parte del Boca Juniors.