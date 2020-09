Inter-Vidal, la svolta: summit decisivo in corso. Dal Barça: “Ecco quando arriverà l’accordo”

Arturo Vidal sta compiendo gli ultimi passi per poi diventare definitivamente un calciatore dell’Inter. Secondo quanto riporta l’emittente catalana TV3, infatti, sarebbe in corso una riunione tra l’entourage del cileno e il Barcellona per definire l’addio del centrocampista. L’accordo definitivo, fanno sapere dal club del Camp Nou, arriverà oggi o al massimo domani. L’ultimo nodo della discussione è l’accordo sulle condizioni economiche del trasferimento del giocatore all’Inter.

Vidal ha sempre chiesto di ricevere l’ultimo anno di stipendio dovutogli da contratto, ma il Barcellona ha sempre fatto muro. L’idea è che l’Inter paghi un indennizzo simbolico per far sì che Vidal riceva la lettera di rescissione. Il club nerazzurro aspetta Vidal questo pomeriggio o domani, a seconda dell’esito della riunione odierna: forte dell’accordo col giocatore, l’Inter non ha alcuna intenzione di pagare per acquistarlo.