CM – Vlahovic, in arrivo offerta da 60 mln dell’Atletico: la posizione Inter

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante classe 2000, nel mirino del Cholo e accostato anche ai nerazzurri

Nei giorni scorsi, all’ Inter è stato accostato anche il nome di Dusan Vlahovic per l’attacco. Più un sogno proibito che altro al momento, per i costi elevati dell’eventuale operazione con la Fiorentina. Anche Calciomercato.com oggi ne ha parlato, soprattutto in ottica Atletico Madrid : dalla Spagna è infatti in arrivo un’offerta per l’attaccante classe 2000.

"Fin qui il presidente Commisso ha mantenuto una linea coerente: l’attaccante serbo non è sul mercato e servirebbe un’offerta davvero indecente per fargli cambiare idea. Questa è in arrivo dall’Atletico Madrid pronto a toccare, con i bonus, quota 60 milioni di euro. L’assalto dei colchoneros per Vlahovic è concreto, reale. L’Atletico ha due giorni di tempo per presentare questa super offerta alla Fiorentina, con buone possibilità di suscitare l’attenzione di Commisso. Che in caso di addio di Dusan potrebbe virare con decisione su Scamacca del Sassuolo. Ormai defilata l’Inter, che si era informata con la dirigenza viola ma non sembra intenzionata ad arrivare alle cifre messe sul piatto dall’Atletico Madrid”, si legge.