Wilson: “Correa? L’addio era nell’aria. E’ uno che può fare la differenza”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Pino Wilson, bandiera della Lazio scudettata nel 1974, ha parlato della partenza di Joaquin Correa

"Ha preso un centrocampista come Basic e non si ferma qui, almeno un altro giocatore arriverà. E anche se non dovesse arrivare credo sia una Lazio competitiva per tornare in Champions. E' stato in ogni caso un mercato molto normale, non ci sono stati grandi movimenti a parte Lukaku".