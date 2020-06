Repubblica – L’Inter vuole Zaniolo: soldi più contropartita. La Roma: “Se Nicolò è d’accordo…”

I numeri shock della Roma – rosso di bilancio salito a -126,4 milioni di euro e un indebitamento complessivo cresciuto fino a 280,5 milioni – rischiano di cambiare le strategie di mercato giallorossa. Secondo quanto riportato da Repubblica, nonostante il veto della Roma sulla cessione dei propri gioielli, Inter e Juventus si sono mosse per Nicolò Zaniolo a tal punto da presentare delle offerte: i nerazzurri hanno messo sul tavolo il cartellino di Nainggolan più soldi, contando su uno sconto scaturito dal 15% in possesso circa la futura rivendita dell’ex Primavera Inter.

La Juventus, invece, è pronta ad offrire Bernardeschi, Romero e soldi ai giallorossi che, per il momento, non sembrano intenzionati a cedere, dicendo no anche a Tottenham e United. “A meno che qualcuno non paghi il prezzo giusto, che la società ha già fissato: “70/80 milioni, sempre che lui sia d’accordo”. E lui, Nicolò, di lasciar Roma non vuol saperne”, chiosa Repubblica.