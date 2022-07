Zhang sa quanto Inzaghi tenga a Skriniar: “Venderlo potrebbe scatenare un terremoto ad Appiano”

Le esigenze di bilancio, in casa Inter, si scontrano con quelle tecniche. Inzaghi, per esempio, è ovviamente un grande estimatore di Skriniar

Le esigenze di bilancio, in casa Inter , si scontrano con quelle tecniche. Simone Inzaghi, per esempio, è ovviamente un grandissimo estimatore di Milan Skriniar, l'indiziato principale, fra i big della rosa nerazzurra, a lasciare Milano. E, come scrive il Corriere dello Sport, Steven Zhang sa bene quanto l'allenatore tenga allo slovacco. Venderlo potrebbe scatenare un terremoto:

"Il club di viale della Liberazione avrebbe venduto Skriniar, anche a una cifra inferiore rispetto agli 80 milioni richiesti inizialmente, se avesse voluto un sostituto del valore di Bremer, che non a caso era stato prenotato da tempo. Ora dal punto di vista tecnico la rinuncia allo slovacco sarebbe un danno enorme per la rosa e un messaggio negativo per una tifoseria che ha già sottoscritto 40.000 abbonamenti. Ecco perché l'area tecnica, che nel 2021-22 ha "piazzato" un attivo di bilancio da 100 milioni, ha deciso di non avallare la sua partenza se non di fronte a un'offerta da 80 milioni, cifra alla quale i francesi non si erano neppure lontanamente avvicinati. Poi, è chiaro, l'ultima parola spetta al presidente Zhang che però sa bene quanto Inzaghi tenga alla solidità del pacchetto arretrato. Privarlo di Skriniar rischierebbe di scatenare un terremoto alla Pinetina".