Empoli-Inter, dal Castellani riparte la corsa Champions dei nerazzurri: quote e pronostico

Empoli-Inter è il lunch match domenicale della trentunesima giornata di Serie A, una partita fondamentale per i nerazzurri nella corsa alle prime quattro posizioni.

QUOTE 1X2 — Un percorso strabiliante in Champions League ed al contempo pieno di buche ed ostacoli in campionato: l’Inter ha vitale necessità di vincere per dare l’assalto alle prime quattro posizioni in questo rush finale di stagione. La vittoria dei nerazzurri al Castellani di Empoli, come riporta oddschecker, è quotata mediamente ad 1.52 come nel caso di Dazn Bet, NetBet e NoviBet, con un picco di 1.57 su Sisal. Il pareggio si attesta sul 4.35 come nel caso di Dazn Bet, Better e Novi Bet, fino al 4.50 di Leo Vegas. La vittoria dei padroni di casa, vittoriosi anche all’andata a San Siro, è quotata a 6.50 su Bet365 e Betfair e a 6.75 su LeoVegas.

ALTRE QUOTE — L’Inter non subisce gol in trasferta ad Empoli in Serie A da sette partite consecutive. La quota del No Goal, come evidenziato su oddschecker.com/it, è ad 1.91 nelle lavagne di Bet365 e Betfair e ad 1.94 in quella di Planetwin365. Che entrambe possano andare a segno, invece, arriva a toccare 1.96 su LeoVegas. Quello di domenica sarà il trentesimo confronto in Serie A tra le due squadre, nei cui 29 match giocati finora hanno fatto registrare 2.90 gol di media a partita. A tal proposito da sottolineare la quota relativa all’Over 2.5, ad 1.75 su Betfair e Better e ad 1.80 su Bet365. Di contro, l’Under 2.5 si attesta a 2.00 su Bet365, Snai e Sisal e tocca 2.05 su LeoVegas e Betfair.

I PRECEDENTI — Come detto, Inter ed Empoli si sono affrontate finora 29 volte in Serie A, motivo per il quale è possibile parlare di un confronto ancora abbastanza giovane del nostro campionato. Il bilancio pende totalmente dalla parte di Milano, avendo l’Inter vinto 22 match pareggiandone 3, con sole 4 sconfitte al passivo. L’ultima sconfitta risale al confronto più recente tra le due, nel match d’andata, quando a San Siro fu espulso Skriniar e Baldanzi mise a referto la rete del definitivo 1-0. C’è anche un altro precedente che non sorride ai nerazzurri, quello relativo all’ultimo match giocato alle 12.30 in questi campionato, in questo caso contro il Bologna e con il medesimo risultato: sconfitta per 1-0. L’ultima vittoria dei nerazzurri contro l’Empoli, invece, risale alla passata stagione, quando in pieno testa a testa scudetto con il Milan la squadra di Inzaghi si impose 4-2 a San Siro rimontando le reti di Pinamonti e Asllani grazie alla doppietta di Martinez, al gol di Sanchez e ad un autogol.